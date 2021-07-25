В США умер известный комик Джеки Мейсон

Известный американский комик и актер Джеки Мейсон умер в Нью-Йорке в возрасте 93 лет, сообщает «Би-би-си».

Согласно данным, Мейсона госпитализировали две недели назад. Он умер в нью-йоркской больнице. Причина смерти не называется.

При жизни он был известен любовью к каламбуру и намекам. Артист успел сняться во множестве фильмов и подарить свой голос одному из персонажей «Симпсонов», а именно — отцу клоуна Красти, раввину Хайману Крастофски. Работа в популярном телесериале принесла ему премии «Тони» и «Эмми».

Джеки Мейсон, который при рождении получил имя Якоб Маза, был рожден 9 июня 1928 года в американском городе Шебойган, штат Висконсин. Его отец, дед, прадед и прапрадед были раввинами, и будущий комик сначала тоже полагал, что продолжит семейную традицию.

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