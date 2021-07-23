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Умер прогнавший американский крейсер из советских вод контр-адмирал

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Владимир Богдашин
Владимир Богдашин
Фото: Wikipedia

Контр-адмирал Владимир Богдашин, прогнавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный» из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер на 69 году жизни. Об этом сообщает издание «MK».

Богдашин умер в Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Контр-адмирал знаменит тем, что под его руководством корабль «Беззаветный» дважды таранил американский крейсер с управляемым ракетным оружием. Советский корабль безогневым боем отразил вторжение.

Как пишет издание, с 1999 года он служил заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ России по боевому управлению. С 2007 года отправлен в запас.

Ранее сообщалось, что Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации Александр Старовойтов умер на 81-м году жизни.

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