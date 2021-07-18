Герой России Старовойтов умер на 81-м году жизни

Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования.

«Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб», — отмечается в сообщении.

В телеграмме также отмечается, что благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи.

Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. С 1991 по 1998 годы был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. Также в эти годы возглавлял ФАПСИ и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя России.

15 июня советский летчик-космонавт Владимир Шаталов скончался в возрасте 93 лет. С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов.

Также 15 июня сообщалось, что советский и российский ученый-математик Дмитрий Беклемишев умер в возрасте 90 лет.