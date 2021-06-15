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Умер известный российский ученый-математик

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Дмитрий Беклемишев
Дмитрий Беклемишев
Фото: МФТИ

Советский и российский ученый-математик Дмитрий Беклемишев умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело ученого обнаружили в квартире на Новопесчаной улице в Москве.

Беклемишев был профессором МФТИ, имел докторскую степень в области математики. Учебник «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры» под его авторством переиздавался не один раз.

Дмитрий Беклемишев в 2002 году стал лауреатом премии правительства России в области образования, а в 2005-м получил звание заслуженного профессора МФТИ.

29 апреля скончался выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев. В июле 2018 года его обвинили в госизмене.

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