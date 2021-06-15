Умер заслуженный артист России Петр Деметр

Умер заслуженный артист России, актер цыганского театра «Ромэн» Петр Деметр. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на близких покойного во вторник, 15 июня.

Деметр скончался на 80-м году жизни. Причина смерти, а также дата прощания и похорон не раскрываются.

Петр Деметр родился 5 декабря 1941 года в Москве. Он окончил обучение в студии при театре «Ромэн», став одним из ведущих актеров учреждения в 60-е и 70-е годы. Артист позже перешел на эстраду, вместе с супругой создал дуэт «Роза Джелакаева и Петр Деметр». Он также вел цикл телевизионных передач о цыганской культуре «Под цыганским шатром» и «Песни цыган стран мира».

В мае сообщалось о госпитализации артиста Николая Сличенко, который с 1977 года является художественным руководителем театра «Ромэн». После стало известно, что народный артист СССР проходил плановое обследование.