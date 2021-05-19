Худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко госпитализирован в Москве

86-летний народный артист СССР Николай Сличенко был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В среду, 19 мая художественному руководителю театра «Ромэн» вызвали скорую из-за проблем с легкими. Отмечается, что до этого Сличенко проходил лечение, однако, как стало известно, данная терапия не помогла, поэтому врачи приняли решение о его госпитализации.

Николай Сличенко — советский и российский актер, театральный режиссер, певец. В 1981-м году он был удостоен звания народного артиста СССР. С 1977 года Сличенко руководит театром «Ромэн». Он также известен широкой аудитории по таким фильмам, как «Свадьба в Малиновке», «Мой остров синий» и «Трудное счастье».

Ранее сообщалось, что российская актриса Наталья Варлей попала в больницу. Позже стало известно, что 73-летняя звезда «Кавказской пленницы» была направлена в больницу для прохождения обследования коронарных сосудов.