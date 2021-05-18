Звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей попала в больницу. Об этом сообщает Пятый канал.

Источник не уточнил, какие именно проблемы у 73-летней актрисы со здоровьем. Известно только то, что Варлей поместили в одну из московских клиник.

В 2018 году Наталья Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка», в которой рассказала о домогательствах Леонида Гайдая. По ее словам, женатый кинематографист однажды пытался поцеловать ее, а после отказа заявил, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса.

Известность к Наталье Варлей пришла после съемок в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». За свою карьеру она успела сыграть более 40 ролей. В 1989 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.