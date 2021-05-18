Появились подробности госпитализации звезды «Кавказской пленницы» Натальи Варлей

Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей пройдет в больнице обследование коронарных сосудов. Подробности госпитализации актрисы раскрыл источник Пятого канала во вторник, 18 мая.

Отмечается, что 73-летней артистке, в частности, проведут коронарографию сердца. Подробности ее состояния не уточняются.

О том, что Варлей попала в больницу, стало известно ранее во вторник.

Наталья Варлей наиболее известна по роли комсомолки Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года. Она также снялась в фильме «Вий» 1967-го. Варлей также работала эквилибристкой и выступала в МДТ имени Станиславского. Звание заслуженной артистки РСФСР она получила в 1989 году.

17 мая сообщалось, что солист Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения с электросамоката. Залеев был введен в медикаментозную кому.