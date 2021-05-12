Актер из сериалов «Проект "Анна Николаевна"» и «Чернобыль» попал в больницу

Российский актер театра и кино Евгений Сытый попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артиста из сериалов «Проект "Анна Николаевна"» и «Чернобыль: Зона отчуждения» госпитализировали из-за осложнений, вызванных тяжелой болезнью. Сейчас 51-летний актер помещен в отделение хирургии, где ему планируют провести комплекс обследований.

Евгений Сытый известен по таким фильмам и сериалам, как «Аритмия», «Домашний арест», «Доктор Лиза», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Эпидемия», «Трезвый водитель», «Страна чудес», «Бывшие», «Вы все меня бесите» и «Обычная женщина». С 2016 года актер также работает в МХТ имени Чехова.

4 мая стало известно, что народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра. По ее словам, она получила его еще в декабре 2020 года, но тогда операцию перенесли, поскольку Голубкина переболела коронавирусом.