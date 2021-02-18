Актер из «Улиц разбитых фонарей» попал в больницу

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом сообщила «Вечерней Москве» его жена Анна.

По словам супруги звезды сериала, был разговор о его отношениях с бывшей девушкой. «Моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление», — сказала она.

Собеседница издания отметила, что сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз. Она также заявила, что не считает себя виноватой в произошедшем.

В 2019 году Горюнок попал в аварию на трассе под Санкт-Петербургом. Тогда артиста экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пострадавший перенес две операции и едва не потерял руку.

Горонок снялся в таких фильмах, как «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», а также сыграл в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».