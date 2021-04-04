Умер бывший гендиректор «КАМАЗа» Николай Бех

Бывший генеральный директор компании «КАМАЗ» Николай Бех скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщило корпоративное издание «Вести "КАМАЗа"».

Он умер около 23:00 в субботу, 3 апреля. Российский промышленник и ученый руководил предприятием с 1987-го по 1997 год.

Бех родился в 1946 году в деревне Бехи Житомирской области, окончил Киевский политехнический институт, прошел высшие курсы Академии Генштаба и в Международной академии бизнеса в ФРГ. Он начал карьеру с работы на металлургическом производстве «ВАЗ» в Тольятти, занял позицию главного инженера, затем был переведен на «КАМАЗ», где возглавил литейный завод.

В 1987-м он стал гендиректором предприятия, а после 1997-го в течение полутора лет возглавлял совет директоров компании. В этот период он также стал советником мэра Москвы по промышленной политике. Кроме того, он занимал руководящие посты в ОАО «Московская управляющая финансовая компания», «Сибур», ОАО «Курганмашзавод».

Бех — профессор и заслуженный машиностроитель России, автор 30 научных статей и книг, лауреат премии Совета Министров СССР. В числе его наград — ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», «Знак Почета».