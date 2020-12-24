Российский бизнесмен из списка Forbes умер после заражения коронавирусом

Российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер после заражения коронавирусом. Его смерть изданию «Магаданская правда» подтвердил гендиректор «Сусуманзолото» Александр Чугунов.

Уточняется, что он умер в инфекционной больнице в Коммунарке, ему был 71 год. Христов входил в список самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes, его состояние в 2020 году оценивалось в 500 миллионов долларов. В рейтинге он занимал 192-е место. «Сусуманзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области.

Ранее в декабре стало известно о смерти российского миллиардера, владельца магазинов «Старик Хоттабыч» и совладельца сети OBI и Modis Игоря Сосина. Ему было 53 года.

Предварительная причина смерти — остановка сердца во сне. В марте Сосин перенес коронавирус. Предприниматель находился в Занзибаре, с отправкой его тела в Москву семье погибшего помогают бизнесмены Александр Соркин и Михаил Фридман.