Умер совладелец магазинов OBI и Modis

В Занзибаре умер российский миллиардер, владелец магазинов «Старик Хоттабыч» и совладелец сети OBI и Modis Игорь Сосин. Ему было 53 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, причиной смерти бизнесмена стала остановка сердца во сне. С утра его не смогли разбудить, а прибывшие на место врачи констатировали смерть миллиардера.

В Занзибаре он отдыхал со своей 18-летней дочерью и еще одной спутницей. Сосин находился в бракоразводном процессе и, как добавляет издание со ссылкой на окружение бизнесмена, был морально истощен. Жена Сосина после сообщения о его смерти вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала со своим другом.

С переправкой тела предпринимателя в Москву семье погибшего помогают бизнесмены Александр Соркин и Михаил Фридман. Первый подтвердил гибель миллиардера.

В марте Сосин перенес коронавирус. Он был доставлен в больницу в Коммунарке.

Имя бизнесмена стало известно на всю Россию в 2015 году, когда его сын Егор избил и задушил собственную мать в одном из отелей Казани. По данным полиции, на момент совершения преступления 20-летний молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.