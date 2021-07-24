Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх» Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Он отметил, что все артисты пытались помочь Мускатину, однако «болезнь оказалась сильнее». «Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил продюсер, отметив, что считает умершего одним из лучших среди коллег.

Причину смерти продюсера Разин не уточнил.

Ранее сообщалось, что музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких.