Организаторов несогласованного концерта «Руки вверх» захотели наказать

Роспотребнадзор намерен наказать организаторов концерта группы «Руки вверх», который прошел в Волгограде 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мероприятие не было согласовано с региональным оперштабом по коронавирусу. В день концерта на площадке были выявлены нарушения соблюдения антикоронавирусных мер. В частности, в помещении оперштаба не было обеззараживателя воздуха, а в некоторых туалетах отсутствовали антисептики. Данные нарушения были устранены во время проведения мероприятия.

Позднее солист группы Сергей Жуков выложил в Instagram пост, в котором заявил, что на концерт пришли «несколько десятков тысяч человек». На опубликованных музыкантом фотографиях видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок. В отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что российская рок-группа «Би-2» даст концерт на пустом московском стадионе «Лужники». Онлайн-трансляция выступления коллектива пройдет в мультимедийном сервисе Okko в воскресенье, 27 июня, в 19:00.