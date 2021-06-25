Культура
 
Последние новости
Меркель предложила новый формат переговоров ЕС с Россией
Президент «Формулы-1» анонсировали гонку в Санкт-Петербурге
Онищенко оценил идею с введением QR-кодов на транспорте и в магазинах
В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса
Российский «Союз» вывел на орбиту спутник для Минобороны
Ураган в российском регионе обесточил две больницы и подстанцию скорой помощи
На Украине назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России
Российская лаборатория приостановила тестирование на антитела к коронавирусу
Умерла актриса Ольга Барнет
Новости партнеров
Прослушать новость

Организаторов несогласованного концерта «Руки вверх» захотели наказать

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Роспотребнадзор намерен наказать организаторов концерта группы «Руки вверх», который прошел в Волгограде 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мероприятие не было согласовано с региональным оперштабом по коронавирусу. В день концерта на площадке были выявлены нарушения соблюдения антикоронавирусных мер. В частности, в помещении оперштаба не было обеззараживателя воздуха, а в некоторых туалетах отсутствовали антисептики. Данные нарушения были устранены во время проведения мероприятия.

Позднее солист группы Сергей Жуков выложил в Instagram пост, в котором заявил, что на концерт пришли «несколько десятков тысяч человек». На опубликованных музыкантом фотографиях видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок. В отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что российская рок-группа «Би-2» даст концерт на пустом московском стадионе «Лужники». Онлайн-трансляция выступления коллектива пройдет в мультимедийном сервисе Okko в воскресенье, 27 июня, в 19:00.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Пскова проверят концерт Клавы Коки и Niletto в пандемию
Московский клуб наказали за концерт «Кипелова»
Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концерта Басты
Другие материалы рубрики
Культура00:01 1 июня

Рожки да ножики.

«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
23:4421 июня

Назван пол ребенка звезды «Папиных дочек» и Авербуха

18:1921 июня

У звезды «Друзей» диагностировали рак четвертой стадии

17:2721 июня

Агент актера из «Кадетства» прокомментировала скандал с домогательствами

Культура00:0131 мая
Эллиот Пейдж

«Операция изменила мою жизнь».

Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
16:2721 июня

Заболевший коронавирусом музыкант Владимир Кузьмин перестал выходить на связь

15:5221 июня

Звезду «Мстителей» осудили за слова об эксплуатации гомосексуальности в кино

14:3421 июня

Рэпер Гуф сошелся с бывшей женой Айзой

Культура00:0330 мая

«Они не знали, как встречаться друг с другом».

Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
13:2621 июня

В Екатеринбурге отменили фестиваль Ural Music Night из-за коронавируса

13:0721 июня

Полунин высказался о свободе творчества и борьбе с системой

11:1621 июня

Раскрыты подробности гибели сына Александра Башлачева

Россия
Власти Москвы запланировали привить два миллиона человек к 15 июля
Синоптики объяснили опасность сухих гроз
«Охотнее доверяют соседке, чем врачу»
Коронавирус в России бьет рекорды. Что об этом говорят врачи?
Москвич случайно угнал автомобиль со спящим пассажиром
«Жара не страшна».
Как Московское метро делает поездки комфортными в аномальную погоду
В СПЧ высказались против обязательной вакцинации россиян
«Самые знатные купания были при Брежневе»
 
Все материалы
Мир
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Российские моряки применили оружие против британского эсминца.
Что известно об инциденте в Черном море?
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Все материалы
Бывший СССР
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Полиция сдерживает противников Никола Пашиняна на митинге за его отставку Конец метаниям.
Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Все материалы
Экономика
Власти приструнили металлургов после «нахлобучивания»
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Топ-менеджер Toshiba ушел с поста из-за «восстания» недовольных
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Переводы за рубеж станут дороже для россиян
«Большая часть этого трудного пути уже пройдена».
Генеральный директор Biocad о компании, которой в этом году уже 20 лет
МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
«История ужаса и мук человеческих»
Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина подала на развод
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Российский ведущий поддержал выступившего против вакцинации Бероева
Российские выпускники первыми услышат новый трек SLAVA MARLOW
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Названо количество не получивших QR-коды вакцинированных россиян
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Власти разъяснили правила приема привитых иностранной вакциной на Кубани
Первый регион России разрешил приезжать на отдых привитым иностранной вакциной
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста поделилась способами сэкономить на свадьбе и получила угрозы убийством
«Это ужасно действует на психику»
Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат
Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания
Человек-паук пришел на службу к Папе Римскому
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Все материалы
В Германии выставили на продажу советский УАЗ-469
Как и из чего собирают роскошные седаны Aurus
Что общего с маршруткой у отечественного седана за 18 миллионов рублей
Из календаря Формулы-1 исчез российский флаг
Всё про новый кроссовер Infiniti QX60
Много фотографий и подробностей о семиместном японском кроссовере нового поколения
Среднемоторный Dodge Charger из «Форсажа» сертифицировали для обычных дорог
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Выбраны самые известные автомобили нового дизайнера Dacia
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Уфе рассказали о подготовке к фестивалю «Сердце фольклориады»
В Казани раскрыли праздничную программу Сабантуя
Пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео
Церемонию открытия якутского праздника Ысыах Олонхо проведут в онлайн-формате
Названы бюджетные направления для путешествий на поезде по России в июле
Россиянин из-за травмы переключился с MMA на выпечку и основал бизнес
В Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа»
Все материалы