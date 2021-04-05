Власти Пскова проверят концерт Клавы Коки и Niletto в пандемию

В Псковской области начались проверки после концерта поп-исполнителей Клавы Коки и Niletto во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

Причиной внимания к прошедшему 3 апреля мероприятию со стороны властей стало отсутствие социальной дистанции и защитных масок. Ведерников добавил, что заполняемость зала на концерте оказалась больше разрешенной.

«Это возмутительно и недопустимо — особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19», — заявил Ведерников.

Отмечается, что организаторы заранее опубликовали в соцсетях запись, в которой указали, что на концерте будут только сидячие места. На видеокадрах с мероприятия видно, что зрители находились на танцполе, плотно прижавшись друг к другу.

В отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре начаты служебные проверки. Организаторам мероприятия грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В декабре 2020 года Санкт-Петербургский Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей. Причиной взыскания стали нарушения санитарных норм во время проведения масштабного концерта рэпера Басты.