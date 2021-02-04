София Ротару дала концерт на закрытой вечеринке олигарха из Воронежа

Украинская певица София Ротару выступила на закрытой вечеринке воронежского олигарха. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на видеозапись с праздника, опубликованную в Instagram.

Исполнительница дала частный концерт в честь дня рождения неназванного бизнесмена. «Где наш именинник?» — обратилась к публике певица после того, как появилась на сцене во время вечеринки. Она также станцевала с юбиляром.

В издании отметили, что предприниматель зарабатывает на строительстве дорог южнороссийского региона. Там же подчеркнули, что за концерт Ротару он мог отдать около девяти миллионов рублей. Бизнесмену исполнилось 50 лет.

Выступление исполнительницы длилось около часа. Гости во главе с именинником танцевали под такие хиты народной артистки СССР, как «Белый танец» и «Хуторянка».

Ранее в январе были обнародованы фотографии киевского особняка певицы Софии Ротару. Именно там исполнительница скрывалась от публики на период пандемии коронавируса.