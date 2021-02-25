Российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов из-за санитарных ограничений на площадках для выступлений. Об этом сообщается на сайте агентства InterMedia.

Так, концерты музыканта в Кремлевском дворце должны были состояться еще в апреле 2020 года, однако были перенесены на март 2021 из-за коронавируса. Санитарные ограничения в Москве до сих пор сняты не были, поэтому исполнитель решил перенести выступления еще на год — теперь они состоятся 28, 29 и 30 апреля 2022 года. Киркоров исполнит программу «Я+R #Цвет настроения».

Ранее сообщалось, что артист представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Киркоров уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.