Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концерта Басты

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей за нарушения санитарных норм после проведения в нем концерта рэпера Басты. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 4 декабря.

Решение о штрафе вынес Невский районный суд Петербурга, его назначили в отношении ОАО «Дворец спорта», юридического лица Ледового дворца.

Администрация Ледового дворца частично признала вину на суде. Его представители объяснили, что на последней песне Басты слушатели встали со своих мест, чтобы поприветствовать артиста, отметив, что многие при этом оставались в масках.

1 декабря стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта Басты.

30 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проверит концерт Басты во время вспышки COVID-19. Сам рэпер, комментируя критику в свой адрес из-за проведения концертов во время пандемии, заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.