Группа «Би-2» даст концерт в пустых «Лужниках»

Российская рок-группа «Би-2» даст концерт на пустом московском стадионе «Лужники». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-трансляция выступления коллектива пройдет в мультимедийном сервисе Okko в воскресенье, 27 июня в 19:00.

Отмечается, что в «Лужниках» должен был состояться NewBest XL — один из самых масштабных концертов в истории группы. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой его пришлось перенести. По словам участников «Би-2», в подобных ситуациях в первую очередь страдают зрители. Чтобы поддержать связь со своей аудиторией в условиях отсутствия живых выступлений, было принято решение провести мероприятие в цифровом формате.

Лева и Шура из «Би-2» также создали кураторский плейлист в аудиосервисе «СберЗвук». В нем они собрали композиции, которые рекомендуют послушать перед трансляцией.

«Когда мы играем на концерте и слышим как ревет толпа, приветствует нас — это наивысшая точка наслаждения! В этот раз физически мы этого не услышим, потому что будем играть в "Лужниках" без зрителей. Но мы очень рады, что концерт состоится и мы сможем порадовать наших поклонников онлайн. А пока слушайте наш плейлист в "СберЗвуке" — это последние новинки от разных групп, которые играют инди-музыку», — отметили участники коллектива.

В перерывах между песнями группа также расскажет, как проходили съемки последнего клипа «Нам не нужен герой», пообщается со зрителями онлайн-концерта и обсудит судьбу перенесенного NewBest XL.