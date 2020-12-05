Московский клуб наказали за концерт «Кипелова»

Московский клуб Adrenaline Stadium наказали после того как там прошел концерт группы «Кипелов». Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов уточнил, что заведение опечатано, возбуждено административное дело, передает «Интерфакс».

Поводом стало нарушения мер профилактики коронавируса: на концерте не соблюдалась дистанция между людьми, также не был обеспечен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Теперь Adrenaline Stadium грозит штраф до 500 тысяч рублей или же деятельность клуба приостановят на 90 дней.

На сайте группы опубликован список будущих концертов, например, 10 декабря коллектив должен выступить в Тюмени, а 13 декабря — в Екатеринбурге. Об отмене мероприятий пока ничего не сообщалось, также участники группы пока не дали никаких комментариев относительно прошедшего концерта в Москве.

Ранее в декабре в Петербурге оштрафовали Ледовый дворец после выступления Басты из-за несоблюдения мер безопасности. Сам рэпер, комментируя критику в свой адрес из-за проведения концертов во время пандемии, заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.