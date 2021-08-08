Умер популярный американский комик

Американский комик, актер и продюсер Тревор Мур, получивший известность благодаря созданию комедийного сериала «Прогулка с розыгрышами» на телеканале Disney, скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его супругу Айми Карлсон.

«Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира», - сказала она.

Мур умер в пятницу, 6 августа, в результате несчастного случая, подробности которого не приводятся.

Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами «Городские приматы», «Лучшая охрана», а также фильмом «Мисс Март». Также он являлся продюсером и ведущим «Шоу Тревора Мура».

Ранее стало известно, что актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер», умер на съемках вестерна «Долина сокровищ». Причиной смерти стал сердечный приступ. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Пикетту было 60 лет.

