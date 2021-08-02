Актер из «Декстера» умер на коне во время съемок вестерна

Американский актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер», умер на съемках вестерна «Долина сокровищ». Об этом сообщает USA Today.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Пикетту было 60 лет.

«Джей умер сидя на коне, когда готовился поймать быка на лассо для фильма "Долина сокровищ" в Айдахо. Ушел, как настоящий ковбой», — заявил Джим Хеффел, коллега Пикетта по съемкам.

Пикетт также выступал сценаристом и продюсером «Долины сокровищ». Актер снимался в таких сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Менталист» и «Морская полиция: Лос-Анджелес».