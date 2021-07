Умер соавтор песни Space Oddity Дэвида Боуи

Британский джазовый гитарист Джон Хатчинсон, соавтор ранней версии песни Space Oddity музыканта Дэвида Боуи, умер после продолжительной болезни. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте представителей Боуи.

Хатчинсон скончался в больнице. Точная причина смерти не раскрывается.

На сайте Хатчинсона указано, что он — «частично отошедший от дел, малоизвестный джазовый гитарист, а также один из участников трех важных музыкальных групп Дэвида Боуи». Его возраст не уточняется.

Хатчинсон познакомился с Боуи в 1966 году на прослушивании гитаристов для группы David Bowie and the Buzz. В 1968-м он играл с музыкантом и его возлюбленной актрисой Гермионой Фартингейл в группе Feathers. После разрыва Боуи с Фартингейл музыканты совместно записали раннюю версию песни Space Oddity. Позже Боуи перезаписал трек для своего второго студийного альбома David Bowie 1969 года без Хатчинсона, однако демо попало в переиздание пластинки, выпущенное в 2009 году, а также в вышедший в 2019-м сборник Clareville Grove Demos.

Помимо этого, Хатчинсон появился в музыкальном фильме о Боуи Love You till Tuesday и выступал в составе группы The Spiders from Mars на гастролях артиста.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.