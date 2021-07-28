Умер актер сериала «Клан Сопрано»

Умер американский актер Рик Айелло. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью звезды.

Артист, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Джамп стрит, 21», скончался в одной из больниц Нью-Йорка от рака поджелудочной железы. Ему было 65 лет. Он был сыном актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. Он прославился благодаря таким картинам и шоу, как «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Подмена», «Делай, как надо», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I. Место преступления», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Дурнушка», «Байки из склепа», «Крутой Уокер» и «Достань меня, если сможешь».

7 июля сообщалось о смерти режиссера и актера Роберта Дауни-старшего. Артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона. Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни.