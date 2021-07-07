Умер актер Роберт Дауни-старший

Умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс.

По ее словам, артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона.

Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни. В 1970 году он снял фильм «Загон», в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы «Компания Хьюго», «Губы напрокат», «В жопу академию», «Слишком много солнца» и «Америка».

В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как «Ночи в стиле буги», «Как украсть небоскреб», «Аве, Цезарь», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия» и «Джонни, будь хорошим».