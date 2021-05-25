Умер актер сериала «Офис»

Американский актер Марк Йорк, снявшийся в комедийном сериале «Офис», умер в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Подробности недуга артиста не раскрываются. Йорку было 55 лет.

В «Офисе» Йорк появился в двух первых сезонах в эпизодической роли инвалида Билли Мерчанта. Артист страдал параплегией (паралич конечностей) с 1988 года. Он также появился в эпизоде сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» в 2004 году.

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