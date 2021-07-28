Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

Басист ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на двух других участников группы — Билли Гиббонса и Фрэнка Бирда.

Музыкант скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас. Причина его смерти не уточняется.

Отмечается, что недавно Хилл получил травму бедра, из-за которой был вынужден отказаться от выступлений в США. Связано ли это как-то со смертью музыканта, неизвестно.

27 июля умер бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон. Ему было 46 лет. Причины смерти музыканта пока не разглашаются.