Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон

Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Джордисон, вышедший из состава Slipknot в 2013 году, умер во сне в понедельник, 26 июля. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны будут закрытыми для широкой публики.

Группа Slipknot была образована в американском штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет был барабанщиком музыкального коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

В апреле умер один из основателей фанк-группы War, басист Би Би Дикерсон (настоящее имя — Моррис Дикерсон). Музыкант скончался в своем доме в американском городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в пятницу, 2 апреля. Артист ушел из жизни в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с неназванной болезнью.