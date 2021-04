Умер один из основателей группы War

Умер один из основателей фанк-группы War, басист Би Би Дикерсон (настоящее имя — Моррис Дикерсон). Об этом сообщает Billboard со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер рассказал, что музыкант скончался в своем доме в американском городе Лонг-Бич, штат Калифорния, в пятницу, 2 апреля. Артист ушел из жизни в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с неназванной болезнью.

Моррис Дикерсон родился в 1949 году в Калифорнии. Он начал играть на бас-гитаре в возрасте 12 лет. В 1969 году Дикерсон вместе с коллегами сформировали группу под названием War, а в 1970-е они достигли пика популярности. War прославились благодаря таким хитам, как Why Can't We Be Friends?, The World Is a Ghetto, Spill the Wine и The Cisco Kid. Самой известной их композицией стала Low Rider, многократно цитируемая в различных фильмах и сериалах по сей день. Дикерсон покинул коллектив в 1979 году и был заменен музыкантом Лютером Рэбом.