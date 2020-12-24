Скончался основатель рок-группы Mountain Лесли Уэст

Американский музыкант Лесли Уэст, известный по рок-группе Mountain, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на слова брата артиста Ларри Уэст Вайнштейна.

Причиной смерти рокера назвали остановку сердца. Исполнитель умер в больнице, куда его доставили 21 декабря.

Лесли Уэст был одним из основателей хард-рок-группы Mountain. В ней он выполнял роль вокалиста и гитариста.

Коллектив был образован в 1969 году в городе Лонг-Айленд, получил наибольшую популярность благодаря песне Mississippi Queen 1970 года выпуска. Композиция считается классикой рока и самым успешным синглом группы, неоднократно использовалась в саундтреках к фильмам и видеоиграм.

Коллективу также довелось выступить на легендарном фестивале Вудсток. Считается, что они сильно повлияли на развитие жанра хеви-метал в 1970-х годах.