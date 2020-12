Умер рэпер Джон Экстази Флетчер из группы Whodini

Один из основателей американской хип-хоп-группы Whodini Джон Флетчер по прозвищу Экстази скончался в возрасте 56 лет. Об этом пишет Variety.

Причина смерти артиста не раскрывается.

Группа Whodini была основана в 1982 году в Нью-Йорке тремя артистами — Флетчером, Джалилом Хатчинсом и диджеем Дрю Картером, известным как Грандмастер Ди. Коллектив стал одним из самых популярных и влиятельных ранних рэп-группировок, прославившись такими синглами, как Freaks Come Out at Night, Friends, Magic’s Wand и The Haunted House of Rock.

В дискографии коллектива шесть студийных альбомов. Последний, Six, был выпущен в 1996 году. При этом Whodini не останавливала концертную деятельность, продолжая выступать и в 2000-х, и в 2010-х.