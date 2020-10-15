Основатель группы Kottonmouth Kings умер в 44 года

Умер американский рэпер и один из основателей группы Kottonmouth Kings Стивен Тронсон, известный как Saint Dog. Информация об этом появилась в его Instagram-аккаунте.

«Saint Dog был уникальной личностью и оказывал сильнейшее влияние на всех, с кем он контактировал. Его больше нет с нами, но его музыка будет жить вечно», — говорится в посте.

В публикации не уточняется причина смерти. Хип-хоп-артисту было 44 года.

Как сообщает портал TMZ, тело Saint Dog было обнаружено в доме его друга, который и заметил еле дышавшего артиста. Он вызвал службу спасения, которая зафиксировала смерть Тронсона. Отмечается, что на теле рэпера не обнаружили следов насильственной смерти. Точная причина случившегося будет установлена после вскрытия.

Стивен Тронсон принимал участие в записи первых трех релизов группы Kottonmouth Kings: Stoners Reeking Havoc, Royal Highness и Hidden Stash. Кроме того, он работал над последним альбомом Kottonmouth Kingdom Come и занимался сольной карьерой.