Американский рэпер умер от коронавируса в 35 лет

Американский рэпер Fred the Godson умер от последствий заражения коронавирусом в 35 лет. Об этом сообщает издание Complex.

6 апреля он опубликовал пост из больницы, в котором рассказал о том, что заболел COVID-19. «Пожалуйста, молитесь за меня», — написал артист. Поначалу после госпитализации ему стало лучше, однако потом его состояние ухудшилось.

Отмечается, что Fred the Godson на протяжении последних десяти лет был выдающейся фигурой в нью-йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T, но никогда не подписывался на крупные лейблы. Среди наиболее известных хитов хип-хоп-исполнителя — Extra Clips, BX Freestyle, American Gangsta и Firewater.

16 апреля стало известно, что из-за коронавируса скончался один из основателей кул-джаза Ли Кониц. Саксофонист скончался в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке. Музыканту было 92 года.