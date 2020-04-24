Культура
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Собянин заявил о нехватке медиков в России
В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС
В Ухане вылечили всех тяжелобольных с коронавирусом
В России допустили поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса
Московский таксист избил пассажирку из-за проблем с цифровым пропуском 
Белоруссия получила запрошенную помощь в борьбе с коронавирусом от Польши
Стало известно о прячущемся от коронавируса на пляжной вилле Ким Чен Ыне
Грузия сочтет неприемлемым назначение Саакашвили
В российском регионе решили открыть все магазины и парикмахерские
В Солнечной системе нашли инопланетные объекты
Новости партнеров

Американский рэпер умер от коронавируса в 35 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Fred the Godson
Fred the Godson
Фото: @fredthegodsonmusic

Американский рэпер Fred the Godson умер от последствий заражения коронавирусом в 35 лет. Об этом сообщает издание Complex.

6 апреля он опубликовал пост из больницы, в котором рассказал о том, что заболел COVID-19. «Пожалуйста, молитесь за меня», — написал артист. Поначалу после госпитализации ему стало лучше, однако потом его состояние ухудшилось.

Отмечается, что Fred the Godson на протяжении последних десяти лет был выдающейся фигурой в нью-йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T, но никогда не подписывался на крупные лейблы. Среди наиболее известных хитов хип-хоп-исполнителя — Extra Clips, BX Freestyle, American Gangsta и Firewater.

16 апреля стало известно, что из-за коронавируса скончался один из основателей кул-джаза Ли Кониц. Саксофонист скончался в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке. Музыканту было 92 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Fred the Godson Has Died After Contracting Coronavirus
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Один из основателей кул-джаза Ли Кониц умер от коронавиурса
Писатель Луис Сепульведа умер от коронавируса
Другие материалы рубрики
Культура00:0323 апреля

Как Иисус

Русские шпионы, квантовая физика и путешествия во времени в самом странном сериале карантина
11:48Сегодня

Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и распалась

10:53Сегодня

Солист «Мумий Тролль» стал рогатым жуком в клипе со светящимися грибами

09:45Сегодня

«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение

Культура00:0122 апреля

Эпоха вырождения

Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
03:53Сегодня

The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили песню и посвятили ее пандемии

23:3123 апреля

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

21:3223 апреля

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году

Культура00:0520 апреля

Программа — максимум

Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
20:3223 апреля

Оставшимся без работы из-за коронавируса российским музыкантам поможет Башмет

20:2123 апреля

Анна Седокова вспомнила свой «ужасный» секс втроем

19:2323 апреля

Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов

Россия
Названа причина уязвимости российских врачей перед коронавирусом
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
Где заработает пропускной режим и что нужно знать россиянам?
Палату для россиян с коронавирусом со старыми грязными матрасами сняли на видео
Глава еще одного региона России обвинил врачей в распространении коронавируса
Власти Москвы опровергли платную госпитализацию пациентов с COVID-19
«Мы вступили в период распада»
35 лет назад началась перестройка. Как желание Горбачева сделать СССР лучше разрушило страну
Все материалы
Мир
В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч
Ким Чен ЫнКим Чен Ын серьезно болен. Ему готовят преемника
Северную Корею может возглавить его сестра. Что об этом известно?
Трамп прокомментировал сообщения о критическом состоянии Ким Чен Ына
«Весь ужас происходящего встает перед глазами»
Испанские старики оказались в изоляции из-за коронавируса. Многие рискуют не дождаться помощи
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Все материалы
Бывший СССР
Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
В Минздраве Украины объяснили антирекорд по заразившимся коронавирусом
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
На Украине с разницей в сутки от коронавируса скончались молодые братья
Все материалы
Экономика
Продажи имбиря в России выросли втрое
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Мексиканский разлив
Со времен «американского Чернобыля» прошло 10 лет. Катастрофа может повториться
Россияне стали наживаться на обвале рубля
«В этот кризис у нас есть уникальный шанс измениться»
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Бизнесмен Юсуф Алекперов направил 10 миллионов рублей на помощь нуждающимся
Доигрались
Россияне готовы платить первым встречным. На них наживаются даже сборщики пожертвований
Все материалы
Силовые структуры
Российская колония начала тестировать заключенных на коронавирус
«Они грозили убить меня и беременную жену»
Чеченские бандиты похитили россиянина по заказу миллиардера. От смерти пленника спас звонок из ФСБ
Российские зеки сняли мультфильм про Колобка-наркомана и посадили его на 20 лет
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия проверит жалобу на сотрудника за жестокое обращение с животными
«Почувствуют безнаказанность и вседозволенность»
Российским полицейским решили дать еще больше прав. И снять с них еще больше ответственности
Менеджер банка за пять лет украл у российского пенсионера 30 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена
Олег ТактаровТактаров оскорбил фанатов Хабиба и поссорился с Емельяненко
Легенда MMA сравнил поклонников Нурмагомедова с обезьянками и оказался в центре скандала
Российский игрок НХЛ рассказал о тревожной ситуации в Нью-Йорке из-за пандемии
Кэти Ледеки«Ты должен быть классным мошенником»
Видео из ванной и анализы почтой: как в США спортсменов тестируют на допинг в эпоху коронавируса
23-летний футболист попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Играющего в Чехии российского футболиста удивили условия карантина на родине
Все материалы
Культура
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Как Иисус
Русские шпионы, квантовая физика и путешествия во времени в самом странном сериале карантина
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Эпоха вырождения
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Экс-солистка «Серебра» рассказала о домогательствах продюсера
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Армия ненависти
 
В сети объявился шантажирующий женщин интимными снимками кибергинеколог
«Журналистика мертва, телевидение — отстой»
YouTube наступил на пятки зависимому от государства телевидению. От него отказываются даже звезды ТВ
В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властей
Скрытая угроза
Из-за коронавируса хакеры стали еще опаснее и атакуют людей по всему миру. Как от них защититься?
Уткин насладился «плясками» Соловьева после его критики и назвал фашистом
Все материалы
Ценности
Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви поразило поклонников
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Втулке от туалетной бумаги нашли новое применение на карантине
Мать школьника осудили в сети за неподобающее родительскому собранию платье
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Медики посоветовали похудеть для снижения рисков заражения коронавирусом
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Главврач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром
Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Мужчина случайно нашел раритетный мотоцикл в куче компоста
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Больной коронавирусом мужчина умер на улице один из-за бездействия врачей
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Все материалы
Уникальный полицейский Ferrari выставили на продажу
Сколько стоит ремонт редкого гиперкара Porsche?
Мы подсчитали стоимость запчастей на 25-летний Porsche 911 GT1
В России прекратились продажи самой дешевой машины
C чего начинался Bugatti Veyron
Эскиз на конверте, игрушечная машинка… Как появился гиперкар, разделивший мир на до и после?
Появились первые фотографии обновленной Toyota Hilux
Большой тест: Mercedes-Benz GLE, BMW X5 или Range Rover Sport?
Танцы на вулкане: выбираем премиальный кроссовер
Представлен кроссовер, названный в честь столицы Китая
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Партнерский материал
Дорогое удовольствие
Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Томске досрочно начали дорожный ремонт
Барнаул расконсервирует фонтаны
Российский регион начал обновление домов культуры
Все материалы