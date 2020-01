Рэпер 5th Ward Weebie умер в 42 года

Американский хип-хоп-исполнитель 5th Ward Weebie (настоящее имя Джером Кози) скончался в Новом Орлеане, штат Луизиана. Об этом сообщает CNN в пятницу, 10 января.

Незадолго до смерти рэпер перенес операцию на сердце. Он скончался в результате осложнений, возникших после хирургического вмешательства. Кози был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Музыканту было 42 года.

Мэр Нового Орлеана ЛаТойа Кантрелл почтила память рэпера в Instagram, отметив вклад Кози в музыкальную сцену города и в жанр баунс.

5th Ward Weebie известен по таким хитам, как Let Me Find Out и Fuck Katrina, он работал с рэпером Дрейком над композицией Nice for What и хип-хоп-исполнителем Лил Уэйном над песней Bend It Ova.