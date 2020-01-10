Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся, упал и умер

Бывший бэк-вокалист российской музыкальной группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов скончался. Об этом создатель и лидер коллектива Сергей Конев сообщил на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 10 января.

Артист заявил, что Абрамов умер 9 января, добавив, что пока не знает подробностей произошедшего.

Как рассказал Конев Telegram-каналу Life Shot, в полиции ему сообщили, что Абрамов «просто пошел в магазин, поскользнулся и упал, вроде как». Отмечается также, что 9 января Абрамова доставили в реанимацию с переохлаждением, он якобы скончался после операции.

Группа «140 ударов в минуту» была основана Коневым в 1999 году, тогда же вышел ее дебютный альбом «На одном дыхании». В дискографии коллектива более 20 пластинок и сборников. Группа наиболее известна по таким композициям, как «Тополя», «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка» и «По глазам». Абрамов покинул коллектив в 2002 году, после чего выступал в качестве диджея под псевдонимом MC Ura Beat.