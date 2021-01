Умер один из основателей New York Dolls

Умер один из основателей и гитарист американской рок-группы New York Dolls Сильвен Сильвен. Информация об этом появилась на его странице в Facebook.

«Как многие из вас знают, Сильвен боролся с раком последние два с половиной года. Хотя он доблестно сражался, вчера он скончался от этой болезни. Мы скорбим о потере и знаем, что он наконец нашел покой и избавился от боли. Включите его музыку, зажгите свечу, помолитесь, и давайте отправим эту красивую куклу в путь», — говорится в публикации.

Музыкант скончался 13 января. Ему было 69 лет.

Сильвен родился в Каире в 1951 году, эмигрировал с семьей во Францию, а затем в Нью-Йорк. После переезда в США он руководил компанией по производству одежды и создал группу Actress, которая после прихода фронтмена Дэвида Йохансена в 1971 году была переименована в New York Dolls. Музыканты были одними из первых представителей глэм-рока в истории и записали два культовых альбома New York Dolls и Too Much Too Soon.