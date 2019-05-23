Дочь основателя Slipknot умерла в 22 года от передозировки наркотиками

Габриелла Крейен, дочь одного из основателей хеви-метал-группы Slipknot Шона Крейена, умерла из-за передозировки наркотическими веществами. Об этом сообщает TMZ.

Девушке было 22 года. Она скончалась в своем доме в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Ее тело обнаружили сотрудники полиции и службы спасения.

В доме Крейен также нашли принадлежности для употребления наркотиков. Ранее девушка боролась с наркозависимостью. Официальная причина смерти пока неизвестна и будет раскрыта после появления результатов медэкспертизы.

Отмечается, что Шон Крейен в соцсетях поблагодарил поклонников за поддержку.

Группа Slipknot была образована вокалистом и гитаристом Андерсом Колсефни, басистом Полом Греем и барабанщиком-перкуссионистом Крейеном. 49-летний Крейен — единственный участник Slipknot, до сих пор выступающий в коллективе с момента основания.