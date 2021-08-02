Умер актер из сериала «Во все тяжкие»

Умер актер Морган Саджино Грант. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его публициста Лани Кармайкла.

По его словам, артист, который был коренным американцем, умер еще 28 июля. Ему было 85 лет. В заявлении публициста также говорится, что Грант был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Отмечается, что «он путешествовал по миру, рассказывая о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин».

Он впервые снялся в кино в 1988 году в фильме «На тропе войны». За свою жизнь он исполнил более 60 ролей, включая сериалы «Во все тяжкие», «Бесстыжие», «Лига», «Сообщество», «Американская история ужасов», «Меня зовут Эрл» и «Детектив Нэш Бриджес». Кроме того, он появлялся в картинах «Одинокий рейнджер», «Нелепая шестерка», «Самый быстрый Indian» и «Властелин легенд».

Ранее в понедельник стало известно, что актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер», умер на съемках вестерна «Долина сокровищ». Причиной смерти стал сердечный приступ. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Пикетту было 60 лет.