Популярный комик рассказал о провальном выступлении в КВН

Комик Андрей Бебуришвили вспомнил, как один из членов его команды КВН «Оптимус Прайм» забыл важное слово и испортил номер. О провальном выступлении он рассказал в эфире Youtube-шоу «Мне не смешно».

Популярный артист заявил, что обычно все игроки КВН, особенно молодые и неопытные, сильно волнуются перед выходом на сцену. «У нас был такой чувак Амир. У него была реплика "Пожар, пожар!". Он должен был пробежать из кулисы в кулису и крикнуть это», — отметил Бебуришвили.

По словам комика, его товарищ целых два месяца репетировал эти слова, но когда началась игра, то он растерялся и забыл их. «Он бежит из кулисы в кулису и такой [кричит]: "Паника, паника!" А шутка была на пожар», — поделился Бебуришвили. Он добавил, что поступок Амира сильно удивил остальных участников команды.

Ранее Бебуришвили перечислил самые раздражающие качества в женщинах. Артист признался, что его отталкивают злость, алчность, эгоистичность и жадность. Также он рассказал, что ему не нравятся нескромные женщины.