Популярный российский комик раскрыл историю создания провального шоу на ТНТ

Популярный российский стендапер Денис Чужой в интервью для «Палача» рассказал о том, как участвовал в разработке новостного шоу для телеканала ТНТ, и раскрыл историю создания проекта. Несмотря на удачно отснятые пилотные серии, запуск программы провалился.

Чужой вспомнил, что несколько лет назад у комика Тимура Каргинова была идея создать новостное шоу. В нем должны были принимать участие две авторские группы: одна из юмористического проекта Comedy Battle, а вторая — «из чуваков из интернета». Вместе с Чужим во вторую группу попал юморист Александр Доброкотов и тогдашний главный редактор «Лентача» Артем Крашенинников.

Комики планировали, что по формату проект будет напоминать юмористическое шоу Первого канала «Прожекторперисхилтон». Ведущими были Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Александр Гудков, Тимур Каргинов и Давид Цаллаев.

По словам Чужого, в студии стояли два кресла по бокам и стол в центре. «Туда садился один из ведущих и выдавал набор шуток — грубо говоря, небольшой стендап-монолог, только сидячий. Было пять ведущих и столько же сегментов в программе — каждый вот так садился за стол и обыгрывал свою новость. Например, чувак в центре сдавал три минуты своего материала, а дальше все остальные разгоняли шутки», — вспомнил комик.

Юморист отметил, что команда успела снять четыре «реально хороших» пилотных выпуска, но на этом проект завершился. Руководство ТНТ посчитало, что подобный формат вызывает сложности во время производства шоу и требует больших вложений.

«Все было супер-круто: большой зрительный зал, реальная живая аудитория. На сцене сидел барабанщик — какой-то чемпион мира по барабанам: он не просто отбивал шутки типа "ты-тсс", а делал прям крутые перебивки. Энергетически это очень мощно было. Мне кажется, это все и погубило. В эти четыре пилота сразу стали впуливать очень много денег», — предположил Чужой.

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