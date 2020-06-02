Комик почитал книгу ведущего «Военной тайны» и рассказал о рептилоидах в метро

Российский комик Денис Чужой прочел книгу ведущего РЕН ТВ Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы: тайны человека». О впечатлении от произведения он рассказал на YouTube. По наблюдению Чужого, тексты книги напоминает текстовые транскрипции телепередач ведущего. Авторы даже не стали убирать слово «смотрим» в конце абзаца.

Чужой зачитал фрагменты из книги Прокопенко, в том числе о жизни и душе, о происхождении человека от разных животных. Он отметил, что в книге от лица ведущего рассуждается о том, что человек произошел от червя, от крысы и от дельфина. «Вы поняли, что я тупее дельфина и неандертальца — они не покупают книги из раздела "Таинственные явления", а я покупаю», — шутливо заметил Чужой.

Также в книге есть глава про рептилоидов, якобы таинственную древнюю расу, которая управляет человечеством на протяжении тысячелетий и при этом скрывается под видом обычных людей. Чужой привел фрагмент со словами гендиректора НИИ Национальной безопасности России Алексея Диашева о том, что рептилоиды «постоянно носят энергетическую маску» и что одного рептилоида он «лично видел в московском метро».

Комик рассказал, что в книге также пересказаны истории о человеке-амфибии с жабрами и о том, что американцы на самом деле не были на Луне. Про последнюю приведена цитата из книги о том, что астронавты США на видеохронике с Луны «могли бы прыгать и повыше», учитывая притяжение спутника Земли.

Игорь Прокопенко известен российским зрителям как ведущий программы «Военная тайна» канала РЕН ТВ. В выпусках он рассуждает о различных теориях заговора и конспирологии. В его передачах обсуждают в том числе инопланетян, неизвестные цивилизации и тайные способности людей. Проект неоднократно критиковали за подачу и тематику, Прокопенко также обвиняли в пропаганде лженауки.

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