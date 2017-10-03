«Военную тайну» признали лучшей просветительской программой России

Передача «Военная тайна», выходящая на РЕН ТВ, стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-2017 в номинации «Просветительская программа». Церемония награждения победителей проходит 3 октября в концертном зале «Россия», передает «Интерфакс».

Бессменный ведущий программы Игорь Прокопенко поблагодарил учредителя ТЭФИ, Академию российского телевидения, за высокую оценку, отметив, что «Военная тайна» впервые была представлена в этой номинации.

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За звание лучшей просветительской программы России также боролись передачи «Чудо техники» (выходит на НТВ) и «Большая опера» («Культура»).

«Военная тайна» впервые вышла в эфир в сентябре 1998 года, сейчас средний хронометраж выпусков составляет четыре часа. Авторы программы позиционируют ее как научно-популярную. Передача рассказывает о военной технике, работе спецслужб, геополитике и другом. «"Военная тайна" знает, почему Европа ввела моду на бородатую женщину и мужчину в чулках», — говорится во вкладке «Интересные факты о программе» на странице проекта.