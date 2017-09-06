РЕН ТВ отправит журналистов в регионы в честь юбилея

РЕН ТВ отметит 20-летие в крупнейших городах России: журналисты телеканала поедут в Новосибирск, Томск и Челябинск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе канала.

Мероприятия в регионах запланированы на 8 и 9 сентября. После этого зрителей телеканала ждет большой концерт на Манежной площади, который состоится 10 сентября в рамках мероприятий, посвященных 870-летию Москвы.

Ведущие телеканала уже посетили Ижевск, Кемерово, Воронеж. К жителям Новосибирска приедет ведущий «Самой полезной программы» Владимир Щеглов с музыкальными группами «Город 312» и «Пицца». Кроме того, запланировано проведение мастер-классов на площадках программы «Военная тайна» и сериала «Игра престолов», а также фотозоны проектов РЕН ТВ. Жителей Томска ждет аналогичная развлекательная программа.

В Челябинске выступит ведущий новостей Аркадий Назаренко, а также состоится концерт группы «Фабрика» и группы «Корни».

В рамках московского мероприятия выступят группы «Радио Камергер», «Ундервуд», «Рекорд Оркестр», «25/17», ВИА «Татьяна», группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым, Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ». С юбилеем телеканала зрителей концерта поздравят Анна Чапман и Олег Шишкин из нового проекта РЕН ТВ «Загадки человечества», Андрей Добров и Владимир Щеглов из «Самой полезной программы», ведущие новостей Пётр Марченко, Елена Лихоманова и Аркадий Назаренко и автор программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко.