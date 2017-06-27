Фестиваль РЕН ТВ «Игра престолов» собрал десятки тысяч участников

РЕН ТВ в субботу, 24 июня, провел в Москве II ежегодный фестиваль «Игра престолов». Десятки тысяч человек приняли участие в мероприятии, приуроченном к старту показа сериала по воскресеньям, сообщает телеканал.

«В этом году волшебный мир Вестероса был создан в Парке Победы на Поклонной горе. Гости мероприятия прогулялись по замкам Великих домов, попробовали кухню Семи королевств, приняли участие в мастер-классах и разделили средневековые развлечения с героями саги», — говорится в сообщении.

На фестивале всех желающих учили фехтовать, ковать доспехи, мастерить короны и чеканить монеты. Здесь же гостям делали прически, как у персонажей сериала. Особой популярностью пользовался замок, у которого расположились лютоволки Старков. Посетители сделали с ними сотни фотографий — ведь в роли пушистых защитников Севера выступали добрейшие хаски.

Разумеется, не обошлось без борьбы за Железный трон. Практически каждый посетитель стремился занять свое место на нем и сфотографироваться в окружении героев «Игры престолов». Снимки можно было бесплатно распечатать прямо на фестивале, добавив в свою публикацию хэштег #ИграПрестоловРЕНТВ.

Множество гостей пришли в образе любимых героев «Игры престолов». Приз за лучшие костюмы получило семейство Старков, которые выступили в конкурсе единой командой сразу из четырех лордов Севера.

Основная программа фестиваля завершилась наступлением Зимы. Когда площадка залилась холодным светом и снежным туманом, из-за ледяной Стены появились Белые ходоки (сложный грим каждого ходока создавался по два с половиной часа). К шествию Иных присоединились все, кто пришел на фестиваль в костюме персонажей.

На следующий день, 25 июня, РЕН ТВ начал показ «Игры престолов». Зрители смогут посмотреть все есть сезонов сериала за шесть воскресений.

