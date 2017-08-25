Журналистов взяли в плен во время съемки репортажа о черных риелторах

В Нижнем Новгороде съемочную группу, делавшую репортаж о деятельности «черных риелторов», взяли в плен. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает РЕН ТВ.

Охрана офиса, в котором располагается агентство недвижимости, заблокировала журналистов в помещении и выпустила только после приезда полиции.

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Ранее сотрудники СМИ получили информацию, что это агентство лишило жилья жительницу города Зою Маркову. Она, ее брат Антон и их родственник, имя которого не называется, совместно владели двухкомнатной квартирой. Родственник продал свою долю. Новый собственник, по словам Антона Маркова, был сотрудником агентства недвижимости. Он предложил владельцам остальной жилплощади продать ее по цене значительно ниже рыночной.

Брат и сестра отказались, после чего Зою Маркову, по ее словам, вывезли за город, заперли в незнакомом месте и угрожали избить и изнасиловать. В итоге она подписала документы и фактически осталась на улице.

Нижегородский телеканал «Кстати» уточняет, что съемочная группа состояла из его сотрудников, и инцидент произошел 23 августа.