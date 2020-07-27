Российский комик высмеял советы по успешному ведению Instagram

Российский комик Денис Чужой высмеял советы по ведению аккаунтов в Instagram, которые он почерпнул из книг Любови Соболевой «Феномен "Инстаграма"» и Александры Митрошиной «Продвижение личных блогов в Instagram». «Есть у меня такое хобби — читать книги ради прикола», — прокомментировал выбор изданий Чужой. Видеообзор он опубликовал на YouTube.

«Если верить Любови Соболевой (а нет причин ей не верить), то для успешного ведения Instagram нужно определить, в чем твое УТП. УТП — это уникальное торговое предложение», — озвучил один из советов комик. Он объяснил, что эта рекомендация значит, что человеку необходимо разобраться в себе и понять, что у него получается делать лучше всего, и делать именно это.

«Я подумал, что книга о том, как писать классные тексты, как привлекать к себе внимание, как хорошо получаться на фотографиях, то есть быть здоровым и красивым — это же по сути книга о счастье», — прокомментировал прочитанное комик и отметил, что издание может стать «чем-то вроде Библии для человека, живущего в мире без бога».

По словам Чужого, советы Соболевой могут либо сделать его счастливее, либо помочь быстрее выплатить ипотеку. «Из минусов только "выгорание от постоянного производства качественного графического контента". Но я думаю, что я готов на этот риск», — подчеркнул комик и добавил, что решил следовать советам из книги «Феномен "Инстаграма"».

Чужой также прочитал книгу блогерши Александры Митрошиной. «В учебнике по Instagram обещают решить проблемы, с которыми сталкивается каждый: действительно ли внешность так важна для блогера; отсутствие оригинальности; что делать, если вас некому фотографировать?» — прокомментировал он содержание книги.

«Первое, что советуют мои духовные гуру, — это грамотно заполнить шапку профиля», — поделился комик найденным в книге советом, отметив, что там содержатся и другие рекомендации по заполнению «шапки профиля», а также предложение внимательно следить за конкурентами.

Ранее Чужой посвятил видео книге ведущего РЕН ТВ Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы: тайны человека». Комик зачитал несколько фрагментов, в которых, в частности, утверждалось, что среди людей живут рептилоиды и что человек произошел от червя, от крысы и от дельфина.