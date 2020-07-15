Опубликован выпуск новостей с собаками вместо сюжетов

Российский комик Денис Чужой на своем YouTube-канале опубликовал выпуск новостей, в котором вместо сюжетов были ролики с собаками. Блогер рассказал о преследовании российских журналистов, а также о деле художницы Юлии Цветковой.

«2020-й год сделал просмотр новостей актом мазохизма: лесные пожары, пандемии, группа "Ленинград" продолжает выпускать клипы», — начал Чужой и отметил, что придумал способ сделать новости приятными: вместо репортажей и интервью с экспертами комик решил вставлять видео с собаками, присланные подписчиками.

По ходу выпуска Чужой рассказал о давлении на российских журналистов со стороны силовиков. В частности, он обсудил арест бывшего корреспондента «Коммерсанта», советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова по обвинению в госизмене, напомнил о делах журналистов Светланы Прокопьевой и Ивана Голунова.

Чужой также рассказал об очередном уголовном деле, возбужденном в отношении Цветковой. Художнице, фем-активистке из Комсомольска-на-Амуре предъявили обвинение в распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». За это Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.

В конце выпуска ведущая Ольга Алесина дала прогноз погоды, который не сбудется.

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