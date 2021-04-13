Комик рассказал об обмане с iPhone в России

Российский комик Денис Чужой купил iPhone в официальном магазине, но в итоге стал жертвой обмана. О ситуации он подробно рассказал в постах в Twitter.

По словам юмориста, они вместе с женой купили по новому гаджету в сети магазинов re:Store, и лишь позже комик обнаружил проблему с его устройством. Через пару недель после покупки на экране смартфона появилась надпись о том, что устройству «не удается проверить подлинность аккумулятора». Вскоре после этого телефон разрядился и перестал включаться.

Чужой отнес устройство в сервисный центр магазина, откуда телефон отправили «на какую-то секретную базу Apple в Подмосковье». Через неделю пришло заключение специалистов о том, что с телефоном проводили «несанкционированные модификации», а поэтому гарантийный ремонт невозможен.

Комик заметил, что пользовался только официальными аксессуарами и никаких модификаций не совершал. Позже Чужой снова обратился в магазин, в котором покупал смартфон. Сотрудник проверил его телефон в базе и не нашел его там.

«Как будто и не продавали. Хотя с карты у меня списание было», — пояснил комик. По словам Чужого, он написал заявление и передал в магазин, но пока так и не получил ответа.