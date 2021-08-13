Популярные комики вступились за пошутившего про русских Мирзализаде

Популярные российские стендап-комики вступились за своего коллегу Идрака Мирзализаде, получившего десять суток административного ареста по делу о возбуждении межнациональной вражды. Ролик под названием «Шутка — не преступление» в поддержку арестованного опубликован на YouTube-канале Stand-Up Club #1.

В съемках видео приняли участие Руслан Белый, Илья Соболев, Данила Поперечный, Костя Пушкин, Сергей Орлов, Слава Комиссаренко, а также телеведущий Михаил Шац и многие другие. Перед тем как выразить свою солидарность, юмористы называли свою национальность, подчеркивая, что Мирзализаде поддерживают люди разного происхождения.

«Десять суток за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, чтобы люди смеялись», — написано в описании к видео.

Комики подчеркнули, что Мирзализаде наказали за шутку, которую вырезали из контекста, и что на такую шутку «сложно обидеться, но у кого-то это получилось». «Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и далеко нелицеприятные вещи, но рассуждать — не значит призывать», — отметили артисты.

30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело. Как рассказала представитель прокуратуры Центрального административного округа Москвы Людмила Нефедова, комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Мирзализаде отказался признать вину в суде, но раскаялся в содеянном.